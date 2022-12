Scommettiamo che anche l’Italia ratificherà la riforma del Mes?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Poiché mi piace vincere facile, azzardo un pronostico:che a breve il Parlamento italianoladelcon i voti favorevoli dell’attuale maggioranza di governo? Facciamo un piccolo passo indietro. Sono passati esattamente due anni da quando nell’aula del Senato criticai la decisione del gruppo parlare cui allora appartenevo di opporsi alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità. Allora, Forza Italia era condizionata dal leader della Lega Matteo Salvini, graniticamente certo che “chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio, danno pere le generazioni future, si prende una grande responsabilità: se lo fa la maggioranza non mi stupisce, se lo fa qualche membro dell’opposizione finisce di essere compagno di strada della Lega. Perché qua si ipoteca il ...

Gazzettinonline

... questa è la grande sfidaci diamo'. 'Migranti, in Italia non si entra illegalmente' - Il ... Meloni presenta la sua prima Manovra: 'sul futuro' PREMIER SOCIAL Giorgia Meloni posta la ...Se le voci di un suo coinvolgimento nel progetto dovessero risultare vere , visto anche una popolarità schizzata alle stelle dopo lo show Mercoledì,la giovane attrice diventerebbe ... Scommettiamo che vi piacerà Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mondiali 2022, ecco chi vincerà secondo gli scommettitori: i pronostici e i favoriti stando alle quote vincitore della manifestazione quando in Qatar siamo arrivati ormai alle semifinali.