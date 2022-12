Sciopero dei benzinai dal 13 al 16 dicembre in tutta Italia | i motivi della protesta

... il riconoscimento della diversa gravositàlavori, la pensione di garanzia per i giovani e per ... La prima regione a mobilitarsi è la Calabria con loe la manifestazione in programma per ...Lo stesso discorso vale per il potenziamentosindacati, di partito ed indipendenti, ed il correlato diritto di. Le proteste di questi giorni offrono dunque un'altra lezione a coloro che ...Prende il via oggi una settimana di manifestazioni e scioperi promossi da Cgil e Uil organizzati a livello regionale "per cambiare una manovra sbagliata e contro il lavoro, per rivendicare una manovra ...È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 16 dicembre, indetto dai sindacati Cgil e Uil e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto e de ...