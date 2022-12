Sci freestyle | l’Italia rivela i convocati per la tappa americana di Copper Mountain

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono stati annunciati iper la terzadi Coppa del Mondo di slopestyle 2022-2023, evento che si svolgerà questo fine settimana in quel diverrà rappresentata da quattro atleti, chiamati a dare battaglia per una rassegna che segue l’appuntamento di Stubai (Austria). Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ed il responsabile del settore di Coppa del mondo Valentino Mori hanno optato per portare nello Stato del Colorado un quartetto composto daLeonardo Donaggio, Renè Monteleone, Miro Tabanelli e Moritz Happacher. Il programma è molto fitto con le qualificazioni del Big Air mercoledì 14 dicembre, turno che precederà le qualifiche dell’halfpipe. Il Big Air inaugurerà nella giornata di venerdì il week-end con la prima vera gara, mentre l’halfpipe è previsto per ...

OA Sport

