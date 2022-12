Sci freestyle | Coppa del mondo skicross Arosa | sette azzurri accedono alle finali sprint

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sonogli italiani che hanno staccato il pass per ledella Cdm diad, in Svizzera. Nella specialità dello sci, Federico Tomasoni è stato il miglior azzurro nella gara maschile chiudendo 14esimo, seguito a breve distanza da Simone Deromedis ed Edoardo Zorzi (17esimo e 18esimo). Più staccato Yanick GUnsch, 39esimo, oltre a Filippo Zamboni e Dominik Zuech, 46esimo e 47esimo. Nella gara femminile, obiettivo raggiunto da Jole Galli: unica azzurra in gara, ha chiuso settima. L’appuntamento con leore 20:15, con diretta Eurosport. SportFace.

OA Sport

