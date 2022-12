Sci alpino | Alex Vinatzer inforca una volta su tre Qualche barlume dai giovani | ma serve pazienza

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La scorsa settimana avevamo invocato l’avvento di una boccata d’aria giovane per gli sport invernali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.nota lieta è arrivata, in particolare nello sci di fondo, dove Simone Mocellini ha colto uno straordinario, quanto inatteso, secondo posto nella sprint in tecnica classica di Beitostølen.novità si è intravista anche nello sci, seppur con minore dirompenza. Il gigante maschile di Val d’Isere ha confermato le qualità di Filippo Della Vite, 12° al traguardo. Si tratta di un ragazzo di 21 anni che ha una sciata moderna, riesce a frenare poco e cerca appena ne ha la possibilità di volgere le punte verso valle. Lui e Giovanni Franzoni, che in Francia era assente per i postumi della caduta nel superG di Beaver Creek, rappresentano i pilastri per rilanciare il settore ...