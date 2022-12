Il Fatto Quotidiano

Se prevarrò, chiederò ae a Dedi darmi una mano, nel caso in cui lo vorranno. Se prevarranno loro, io il giorno dopo proverò a dare una mano, nel caso in cui me lo chiedano".'Voglio lanciare un grande abbraccio a Elly, a Paola Dee a chiunque voglia candidarsi alla segreteria nazionale del partito - dice il governatore dell'Emilia Romagna Non ne posso più ... Schlein e De Micheli, la sinistra deve sostenere le candidature femminili rimuovendo gli ostacoli "Se mi lascia rispondere...", "lei si prende troppo sul serio". Lite in diretta tra Concita De Gregorio e Stefano Bonaccini. Guardate cosa è successo [Video] ...Paola De Micheli lancia il proprio manifesto per rilanciare il Partito democratico. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 a ...