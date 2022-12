Schivo e incisivo | con i suoi fumetti affronta temi seri sul filo dell' ironia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Solo Michele Rech poteva scegliere di chiamarsi Zerocalcare prendendo spunto da un ritornello pubblicitario. Basta guardarlo negli occhi per capire che c’è un verde ospitale e defilato, così profondo da perdersi dentro. Michele Rech, in arte Zerocalcare, e? nato il 12 dicembre 1983 (foto Getty Images). Leggi anche › Zerocalcare, chi è Michele Rech, l’autore che racconta sogni e disillusioni di una generazione › “Strappare lungo i bordi”, Zerocalcare: la recensione di Aldo Grassoe Netflix Ma lui è già pronto a riaffiorare con l’e la schiettezza del suo Sole in Sagittario congiunto a Giove e Nettuno. Formula perfetta tra sorriso fuori e ...