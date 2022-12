Scaroni | “Scudetto? Tutti ottimisti Perché non dovrei esserlo io?”

... quello dello, quello degli ultimi due anni, quello dei ribaltamenti di fronte e delle ... Leao ©LaPresseNelle ultime ore, però, ne ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo, in un'......Milan Paoloha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto. 'Bis...Paolo Scaroni a 360 gradi. Il presidente del Milan si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, trattando più temi: dal mercato alla questione stadio, passando per gli obiettivi sportivi.IL presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto ...