Scaroni | “Champions più importante dello Scudetto | ecco il motivo”

IL presidente del Milan Paoloha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta ... Laè troppo importante per "nutrire" i nostri 550 milioni di ...Così, dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport", da Dubai, il presidente del Milan, Paolo. "Laè troppo importante per 'nutrire' i nostri 550 milioni di simpatizzanti, una parte ...Paolo Scaroni a 360 gradi. Il presidente del Milan si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, trattando più temi: dal mercato alla questione stadio, passando per gli obiettivi sportivi.Scaroni sul nuovo stadio: «Seguiamo varie strade in parallelo e una porta a Sesto San Giovanni». Le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del ...