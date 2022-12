Scandalo Qatar-Ong | mi fate ridere | basta lezioni dalla sinistra

(Di lunedì 12 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/Mario-Giordano-ong-Ue.mp4 A proposito di Tromboni, sono alcuni giorni che leggendo le vicende relative allodei soldi del, nonostante la serietà della vicenda, mi scappa da. E mi viene in mente una sola domanda, semplice semplice: dove eravate? Dove eravate quando dicevamo di stare attenti alle Ong perché alcune di loro, non tutte per carità, rischiano di essere soltanto uno schermo al business? Dove eravate quando gridavamo “attenti ai buoni”, “attenti alla falsa solidarietà”, “attenti ai paladini dei diritti” che poi di diritto hanno poco e spesso molto distorto? Dove eravate quando dicevamo “attenti a coloro che si mostrano come amanti degli altri e della solidarietà“, perché dietro questo molto spesso si nascondono interessi ...

Loha già un nome: 'gate'. In tre giorni sono stati fermati un vicepresidente del Parlamento europeo, un ex deputato, un assistente parlamentare, il capo della Confederazione mondiale ...Basta forse questo a dare la misura del terremoto al cuore delle istituzioni democratiche europee destato dallodell'inchiesta sulla "lobby del" che ha portato all'arresto, tra gli ...Il danno per la reputazione dell'Ue e del Parlamento europeo è enorme. L'inchiesta getta un'ombra cupa in particolare sul gruppo dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo. I fatti, il teorema ...La presidente Metsola che lascia Malta in fretta e furia per presenziare alla perquisizione di un eurodeputato a Bruxelles. Basta forse questo a dare la misura del terremoto al cuore delle istituzioni ...