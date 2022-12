Scandalo Qatar | la Bonino si dimette dal “board” della Ong Fight Impunity al centro del giro di mazzette

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Estranea alle accuse ma imbarazzata dallo, Emmalascia il comitato consultivo, la Ong di cui era presidente Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, poi passato ad Articolo Uno, a capo dell’associazione dedita alla lotta all’impunità per gravi violazioni dei diritti umani o crimini contro l’umanità, aldeldi corruzione che aveva come benefattore il. Emma. “Perché lascio la Ong” “Anni fa, ho accettato la proposta di divenire membro dell’Advisorydiper la qualità delle altre personalità che vi facevano parte e per le finalità ...

Intervistato da Affaritaliani.it sul presuntotangenti delche ha terremotato il gruppo dei Socialisti al Parlamento europeo, con l'arresto in Belgio anche per Panzeri, afferma: 'Mi ...Per lodelsi autosospendono dagli incarichi Bartolo e Cozzolino. Nel partito si consuma lo psicodramma: "Saremo inflessibili se ci saranno nostri coinvolti". Ma la botta è fortissima. Dopo la ...L'autorità ellenica per l'antiriciclaggio ha congelato gli averi della vicepresidente dell'Eurocamera. La procura federale belga ha annunciato ...Riascolta La 33esima edizione della Qualità della Vita del Sole24Ore incorona Bologna di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.