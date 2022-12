Sanzioni blande | auto-monitoraggio | comitati senza poteri | ecco perché il rischio corruzione è più alto al Parlamento Ue

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022) da Strasburgo – «Daremo una scossa all’Euro». È questa la promessa della presidente Roberta Metsola che, nel discorso che ha aperto la sessione plenaria di Strasburgo, ha condannato il presunto tentativo didi alcuni eurodeputati da parte del Qatar per influenzare le decisioni dell’istituzione europea. Un’indagine cominciata a luglio ma venuta alla luce venerdì 9 dicembre con l’arresto di quattro esponenti di spicco dell’Euro, tra cui una delle vicepresidenti, la greca Eva Kaili, e l’italiano Antonio Panzeri, ex eurodeputato per i gruppi di sinistra. Metsola si è impegnata per l’avvio di un processo di riforma all’interno del, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza di un’istituzione percepita troppo spesso come opaca e complicata. Al punto che sono in tanti – dentro e ...