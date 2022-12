Santo Versace a FQMagazine | “Dopo la morte di Gianni per anni sono andato a dormire nel suo letto | volevo recuperarlo L’esperienza politica con il Pdl? Deludente”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quella diè una storia ricca di passioni impossibili da reprimere e di sogni che nonmai stati componente secondaria. A venticinquedalla tragicadel fratelloesordisce in libreria. Un’autobiografia, sì, ma anche una sorta di processo catartico. In Fratelli. Una famiglia italiana, edito da Rizzoli,racconta a cuore aperto ogni fase del proprio vissuto: dal rapporto con la famiglia alle esperienze di lavoro – bancario prima e commercialista poi – fino al trasferimento a Milano dove ha fondato e portato al successo internazionale la, una delle più importanti realtà imprenditoriali della moda. Con ...

Leggi Anche Giulia De Lellis: 'Ho imparato a gestire gli attacchi di panico' Leggi Anche: '25 anni senza mio fratello Gianni' 'Porre fine al matrimonio è stato doloroso anche perché mi ...Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia Paola Medori per il 'Corriere della Sera - edizione Roma'foto di bacco (2) Racconta il geniale estro creativo dello stilista Gianni, la biografia 'Fratelli. Una famiglia ..."Per mio fratello e Donatella sono stato quasi un padre, iniziammo con appena 20 milioni di lire. Le sfilate sono il passato. E con mia moglie Francesca ho scommesso sul cinema d’autore" ...Ospite a "Verissimo" Alessandra Celentano, tra le più severe e temute della scuola di Maria De Filippi, parla della fine del suo matrimonio: "Dopo la separazione con il mio ex marito siamo rimas ...