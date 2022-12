Sanremo | il protagonista sbotta dopo le polemiche | “Me ne fotto proprio” – VIDEO

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Big in gara a2023 ha cercato di stroncare le numeroseche lo hanno vistol’ufficializzazione della sua presenza sul palco dell’Ariston: “Ognuno di noi ha un sogno, non ascoltate chi cerca di distruggerlo“. Ad inizio dicembre Amadeus ha annunciato la lista ufficiale dei Big che saranno in gara a L'articolo proviene da Inews24.it.

La Gazzetta Del Pubblicitario

...newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È Niccolò Fabi il... Il primo contratto discografico, il primo Festival dinel '97 con "Capelli" e, a seguire, nel '...Posticipa l'uscita del suo primo album subito dopo. Esce difatti nel 2019 Montecalvario (... Nel 2022 è'musicalmente nel programma 'Made in Sud' in onda su Rai Uno. Nello stesso ... Google Trends 2022, i protagonisti di “Un anno di ricerche” Il momento magico di Elodie: il singolo "Ok. Respira" che anticipa l'album, Sanremo, la docu-serie, il primo live al Forum. Scopri tutto ...L'artista romano sul palco lunedì 12 dicembre tra speranze e distopie: «Chi fa il mio mestiere vive in bilico tra il reale e il regno della fantasia» ...