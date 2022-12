Sanità | Occhiuto | più organizzazione per l' emergenza urgenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022) "Dare un'al sistema diè fondamentale per migliorare il servizio a favore dei calabresi". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Robertoa Catanzaro ...

"Sull'emergenza urgenza - ha detto- stiamo lavorando da mesi, in silenzio appena dopo l'insediamento. Ho incontrato i tecnici di Areu, società pubblica di Regione Lombardia incaricata dal ...Egregio Presidente, l'altra sera in un video - messaggio dalla sua auto mentre rientrava in Calabria da Roma ...e Diritti civili a cura di Ernesto Mancini " avvocato www.dirittoepersona.