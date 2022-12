Sanità | Oms-Ecdc | tra bimbi europei in aumento casi e morti da streptococco A

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Milano, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Crescono fra idi malattia invasiva e idadi gruppo A. E' l'alert lanciato dall'Organizzazione mondiale della-Ufficio regionale per l'Europa e dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (), in una dichiarazione congiunta diffusa oggi. "Diversi Paesi, tra cui Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito, hanno indicato unnel 2022, in particolare da settembre, del numero didi malattia invasiva dadi gruppo A (iGas) tra i bambini sotto 10 anni di età", spiegano Oms Europa ed. "Nello stesso periodo, sempre tra gli under ...