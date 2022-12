Sanità | diabete | esposoma legato allo sviluppo della malattia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’associazione tra inquinamento atmosferico emellito è consolidata ed è in gran parte mediata dall’adiposità e dall’infiammazione di basso grado. Questo uno dei dati acquisiti, recentemente illustrato nel simposio “L’ambiente come minaccia per il, ilcome minaccia per l’ambiente” al 29. Convegno NazionaleSocietà Italiana di Diabetologia, moderato da Massimo Federici e Lorenzo Piemonte con gli interventi di Samuele Marcora, Amalia Castaldelli, Vincenzo Atella e Alberto Mantovani. Tuttavia, ogni esposizione a eventi o fatti traumatici influenza la salute delle persone, come ben evidente da uno studio del professor Atella presentato in quell’occasione. L’economista dell’Università di Roma Tor Vergata ha compiuto un’analisi statistica su ampie coorti di pazienti, che dimostrano come durante ...