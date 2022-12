Sangiuliano | Cultura non deve essere solo un fatto statico e contemplativo

In ogni caso, il ministro dellaGennarovuole rivederlo affinché, sostiene, 'diventi realmente una modalità di consumi culturali per i giovani orientandoli alla lettura di libri, ...Ora Meloni spiega meglio: 'Il ministrosta lavorando a una cartaper favorire i contenuti culturali dei giovani per dare loro ulteriori possibilità. Però sicuramente 18app è una ...Il presidente del Consiglio Meloni torna a scandire i punti principali del confronto politico, nella video rubrica “Gli appunti di ...18app, Meloni: “Non l'aboliamo, ma vada solo ai redditi più bassi”. E in parallelo annuncia la ‘carta della cultura’.