Salvini contro la scena di “The bad guy” che simula la caduta del ponte sullo Stretto | “Ci offendono” Ma la serie tv è italiana

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non solo Matteoinsiste nel voler portare avanti il progetto per la costruzione deldi Messina, ma ora se la prende con latv Amazon “The bad guy” che neil crollo. Secondo il leader del Carroccio infatti, sarebbe questo un modo per mettere in cattiva luce l’Italia e la Sicilia. “L’ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano: dopo la sua realizzazione, ilcrolla perché la costruzione era stata affidata ad aziende legate ai clan mafiosi..”, ha scrittosu Twitter. Peccato però che, nonostante la diffusione su Amazon, latv non è stata certo pensata in terra straniera per sbeffeggiare l’Italia: la sceneggiatura è di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e ...

