Salernitana | tegola Maggiore | c'è lesione

Giulio Maggiore è uscito dal campo in lacrime verso la mezz'ora di gioco dell'amichevole Fenerbahce -. Purtroppo per lui si teme l'ennesimo lungo stop. Maggiore, in tentativo di scatto, ...Unanon da poco per lache, con la ripresa del campionato alle porte, dovrà necessariamente tornare sul mercato. Cragno e Gollini le possibili alternative Il ds Morgan De Sanctis , ... Salernitana, tegola Maggiore: lungo stop per il centrocampista granata (tuttosalernitana.com) MAGGIORE – Tegola in casa Salernitana: si ferma per infortunio Giulio Maggiore. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare nel corso dell’amichevole giocata nel ...L’estremo difensore dovrebbe star fermo due mesi e l’avversaria del Lecce andrebbe così sul mercato portieri Un infortunio più grave del previsto. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Luigi Sepe in d ...