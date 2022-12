Russia-Ucraina | il Vaticano insiste | «Pronti a ospitare negoziati» Domani a Parigi la conferenza promossa da Macron

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La proposta del Pontefice di offrire ilcome sede didi pace trae di presentarsi come mediatore tra i due Paesi in conflitto è ancora sul tavolo. Lo ha ribadito il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un convegno in Senato. «Siamo disponibili, credo che ilsia il terreno adatto. Abbiamo cercato di offrire possibilità di incontro con tutti e di mantenere un equilibrio», ha ribadito Parolin, «offriamo uno spazio in cui le parti possano incontrarsi e avviare un dialogo. Sta a loro individuare la metodologia di lavoro e i contenuti». Tre settimane fa papa Francesco aveva espresso pubblicamente le sue intenzioni, e anche se nei giorni successivi i rapporti tra ile la ...