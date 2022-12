(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – La “grande” didi Vladimirquest’non ci sarà. Per la prima volta in dieci anni il presidente russo ha deciso di non concedersi alle domande dellanazionale e straniera. Ad annunciarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov aggiungendo chepotrà parlare “come fa regolarmente, anche durante le visite estere”. Peskov non ha ancora fornito una data del possibile messaggio diall’Assemblea federale, sottolinea la Tass, ricordando che a novembre il portavoce del Cremlino aveva affermato che la data dellasarebbe stata resa nota dopo quella del messaggio al Parlamento russo. Normalmente ...

Adnkronos

In una telefonata con, il presidente turco Erdogan ha espresso la speranza che la crisi ucraina venga risolta al più presto. Poco il leader di Ankara ha chiamato Zelensky, al quale ha promesso ...... per paralizzare ulteriormente i bancomat di. I ministri degli Esteri dovranno anche ...da parte di Teheran e ulteriori sanzioni per gli aiuti militari e la fornitura di droni alla. La ... Russia, Putin non farà consueta conferenza stampa di fine anno Amicizie che viaggiano nel nostro tempo e nello spazio postsovietico che si è trasformato e adattato, dalle rivoluzioni del Maidan fino all'invasione russa. Le lettere, i messaggi, i distacchi. Da dov ...Tornato in patria come una star, Viktor Bout si è già offerto a Vladimir Putin come volontario per combattere in Ucraina. Il trafficante d'armi, rientrato nello scambio ...