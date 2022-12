Roma | Verini Pd | ' ora momento dolore | ma rivedere normativa su detenzione armi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022), 12 dic (Adnkronos) - "Tre donne uccise ed altre tre persone ferite. È successo a. Poteva essere una strage ancora più drammatica se non si fosse inceppata l'arma. È ildello sgomento e del. È ildi stringersi attorno ai familiari e agli amici delle vittime cui va cordoglio e vicinanza di tutti". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Walter. "Ma ci dovrà essere anche il nomento della riflessione collettiva, che spetta alle istituzioni e alla politica. Non sto parlando della giustizia. Alla magistratura e alle forze dell'ordine il compito di svolgere le indagini. Ai tribunali il compito di tradurre le indagini e le testimonianze in sentenze", prosegue. "C'è un tema di ordine generale che non può essere più rinviato. Come ...