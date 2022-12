Roma | strage di condominio Giorgia Meloni piange l’amica morta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) dopo che un uomo ha sparato in una riunione diClaudio Campiti è l’uomo di 57 anni che ieri ad una riunione del Consorzio che gestisce l’area dove abitava da solo e in condizioni precarie, ha ucciso tre persone e ferite altre quattro, di cui una è in gravi condizioni. Solo grazie ad altri inquilini che l’hanno sopraffatto e disarmato, l’uomo non ha ucciso altre persone. Le tre vittime sono Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, rispettivamente consigliera, segretaria e commercialista del Consorzio. Nel tardo pomeriggio di ieri, sul profilo social diè comparsa una foto e un messaggio di cordoglio. Una delle vittime era una sua amica. Scrive la premier: “Nicoletta era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una ...

