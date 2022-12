Roma | si avvicina il ritorno di Wijnaldum | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nuovi importanti aggiornamenti sul recupero dall’infortunio di Georginio, centrocampista olandese dellaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, siilin campo di Georginio. Il centrocampista olandese sarà oggi a Trigoria per l’inizio del raduno dellae martedì si sottoporrà ad una visita di controllo alla tibia. A quel punto si capirà se l’olandese potrà prendere parte al ritiro della squadra giallorossa in Portogallo.vorrebbe già essere a disposizione per la ripresa del campionato, ma probabilmente dovrà attendere la fine di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.