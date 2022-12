Roma | lo soccorrono per un malore | poi lo arrestano | era ricercato per rapina

(Di lunedì 12 dicembre 2022)un uomo che ha un, poi scoprono che eraperchè deve espiare una pena di 7 mesi e 8 giorni di reclusione per una tentatain concorso. Sono stati i Carabinieri che nel tentativo di prestare aiuto a un uomo straniero, dopo averlo soccorso e trasportato in ospedale, hanno proceduto all’arresto. L’uomo viene soccorso e trasportato in ospedale Nella notte, un cittadino polacco di 63 anni ha accusato unin piazza della stazione Tiburtina ed è stato soccorso da una pattuglia dei Carabinieri della StazioneNomentana che, transitando in quel momento, lo ha notato accasciarsi a terra. L’uomo, che lamentava dolori al petto, è stato portato con un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini da dove, dopo una serie di accertamenti, ...

CastelliNotizie.it

Alcuni esercenti loe allertano anche l'ambulanza, ma l'uomo avrebbe preferito evitare i soccorsi e farsi portare via da un amico, già avvertito da lui poco prima. Nessuna denuncia alle ...Due navi Ongaltri 103 migranti - Un'altra operazione di soccorso è stata condotta dalla ... ecco chi è Fernanda Pavisic A tavola si annullano anche le tensioni Parigi -sui migranti ... Roma, Carabinieri soccorrono 63enne per malore e scoprono che era ricercato L'attacco del Viminale alle Ong che soccorrono i migranti in mare Per questa ragione gli ... rispondendo a una domanda di Fanpage.it mentre visitava il cantiere della metro C a Roma.I carabinieri hanno notato l'auto ferma e sono accorsi, pensando che il giovane al volante si fosse sentito male. Era invece ubriaco, e aveva avuto un colpo di sonno ...