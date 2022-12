Roma | lite condominiale Uccide tre donne | quattro feriti Vi ammazzo tutti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tre persone sono rimaste uccise, si tratta di tre, nel corso di una sparatoria avvenuta a, fuori da un bar, durante una riunione di condominio. Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, zona...

La Procura digli contesta il triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Nel decreto di fermo il pm Giovanni Musarò gli contesta inoltre il porto abusivo di armi. L'...Cinquantasette anni, originario di Ladispoli. Si chiama Claudio Campiti l'autore della sparatoria seguita allacondominiale avvenuta stamattina ain via Monte Gilberto, zona colle Salario. Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti sta emergendo come l'uomo vivesse in uno stato di profonda ...IL VIDEO - Fermato il 57enne Claudio Campiti che nel corso dell'assemblea ha estratto una pistola e ha fatto fuoco. La Procura contesta il triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili ...Le liti condominiali in Italia sono all'ordine del giorno, e possono sfociare anche in episodi di violenza come quello avvenuto a Fidene (Roma) ...