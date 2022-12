Roma-Lido – Da Acilia impossibile arrivare a scuola

(Di lunedì 12 dicembre 2022) – “Promesse rimandate e si continua solo a peggiorare”: questo è l’appello di una mamma di, preoccupata e amareggiata per l’odissea che ogni giorno suo figlio deve affrontare per andare a. La situazione dei treni del litorale è piena di criticità e i nostri ragazzi non sanno come fare per poter raggiungere gli istituti, spesso anche lontani da casa propria, prima del suono della campanella e in sicurezza. Una segnalazione raccolta da Luca Mantuano già consigliere e vice capogruppo della Lega, nonché portavoce del Comitato 500: “La voce di questa mamma fa da eco a quella di altri milioni di genitori che vivono da sempre questo disagio: pochi treni, corse che saltano, vagoni pieni di persone accalcate, tra cui anziani, che spesso accusano un malore a causa della troppa gente a bordo, nessuno che controlla e nessuno che interviene”. “Mio ...

Una situazione imbarazzante che colpisce Ostia, all'altezza di via deldi Castel Porziano ma ... in qualità di primo cittadino dell'ormai ex provincia (Città Metropolitana di) di adoperarsi a ...... e sino alle 23,59, protesta anche in Cotral e dunque per i pullman che effettuano collegamenti extraurbani e per i treni delle ferrovieNord, ossia la- Civitacastellana - ...Tanti problemi crea la Roma-Lido, in dinamiche che in più occasioni abbiamo trattato come testata giornalistica. Dopo aver fatto un focus sui problemi riscontrati da lavoratori e anziani, oggi ci è se ..."I genitori sono stanchi di convivere con l’ansia e chiedono interventi imminenti, almeno per incrementare le corse dei treni che percorrono la Roma-Lido" ...