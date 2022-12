Roma | il ritorno di Georginio Wijnaldum

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022)torna a Trigoria e ad allenarsi con squadra e dei compagni. L’olandese proseguirà il lavoro a parte ma si sentirà meno solo degli ultimi 3mesi. Mourinho non vede l’ora di poterlo avere a disposizione e il rientro di è previsto per febbraio, anche se molto si potrà capire dal controllo in programma giovedì prossimo con lo staff medico giallorosso prima della partenza per il Portogallo. Tra i convocati per il ritiro in Algarve dovrebbe rientrare, appunto, anche l’olandese. L'articolo proviene da Italia Sera.