Roma | Campiti bloccato dopo sparatoria | ‘maledetti | mi avete lasciato 6 anni senza acqua'

(Di lunedì 12 dicembre 2022), 12 dic. (Adnkronos) - Il fatto che Claudio‘'nutrisse risentimento nei confronti dei membri del Consorzio e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione trova conferma nella circostanza che ‘quando l'abbiamodiceva, mi''. E' una delle testimonianze raccolte dagli inquirenti che hanno disposto il fermo di Claudio, il 57enne che ieri ha ucciso tre donne e ferito altre tre persone a colpi di pistola durante la riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Giberto a Fidene,. Una circostanza riportata nel decreto di fermo disposto dal pm GiovMusarò che oltre alla premeditazione ...

...di Fidene e gli oltre 170 proiettili trovati in possesso del killer Claudio, 57 anni, le indagini mirano a far luce su quanto successo all'interno del poligono di viale Tor di Quinto a,...Leggi Anche Strage del condominio a Fidene (), i carabinieri indagano sul poligono di Tor di Quinto doverubò la pistola Leggi Anche Sparatoria a, 'Mattino Cinque News' mostra il ...La strage consumatasi nella periferia di Roma ad opera di Claudio Campiti testimonia quanto l’odio di natura paranoica sia un Golem dormiente. Capace di vivere silente per molto tempo nei meandri inte ...Roma, 12 dic. (Adnkronos) – ‘’Ha chiesto espressamente una Glock calibro 45 che aveva già operato in passato’’ al poligono di tiro, ‘’quindi un’arma che ben sapeva utilizzare’’. E’ una delle testimoni ...