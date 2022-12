Roma | anche Rui Patricio e Dybala si tagliano le ferie

Se invece la sua avventura si chiudesse prima,lui è pronto a sforbiciarsi le vacanze per tornare da Mourinho.Santarelli, Di Veroli, Cimini e Cuomo sconfitti in finale dalla Francia.- La decima gioia di questo weekend internazionale per la scherma italiana l'ha regalata la ...l'Italia era "scappata"...Claudio Campiti , l’uomo che ieri mattina ha ucciso a colpi di pistola tre donne che partecipavano alla riunione del consorzio Valleverde in un ...ROMA - Volkswagen scalda i muscoli in attesa di lanciare nella ... per una visione più appagante da parte di conducente e passeggeri. Un occhio di riguardo anche alla ricarica, grazie a con funzioni ...