Rocco Siffredi premiato nella sua Ortona | scoppia la polemica

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si dice che nessuno è profeta in patria. Non è questo il caso di. La sua città,, ha deciso di conferire al re dell’hard il premio “28 dicembre”. Un riconoscimento che ogni anno viene assegnato, come si legge nelle motivazioni, “a un concittadino che ha dato lustro alla città e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali”. Una decisione che ha scatenato forti polemichecittadina in provincia di Chieti che ha dato i natali al pornoattore. “È un messaggio molto bello, rivolto ai giovani: fate quello che avete sempre desiderato, fatelo con passione e siate tenaci, senza vergognarvi. Le polemiche? Senza, che mondo sarebbe…”, ha commentatoal Messaggero. Il sindaco Leo Castiglione ha difeso la scelta: “Questo premio nasce per proiettare la nostra ...

