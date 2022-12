Rivoluzione multe | più salate in base al reddito

L'idea annunciata dal viceministro delle infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami: 'Si può valutare l'introduzione di un meccanismo di proporzionalità tra le sanzioni e il reddito, ma deve ...Roma, 12 dic - Il governo sta valutando una vera e propria '' sul Codice della Strada , a partire dal 2023. Una delle novità senza alcun dubbio più rilevanti, potrebbe riguardare le, che verrebbero quantificate in base al reddito dei ...Una possibile novità in arrivo sul Codice della Strada accende il dibattito politico e scatena polemiche. «Potremo introdurre un ...Autorumox: in Francia è già regolamentato e sarà in vigore nelle grandi città e nei centri storici dal 2023. E in Italia