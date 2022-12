Rinnovabili | le associazioni ambientaliste aprono a nuovi impianti ma così affondano il paesaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono oramai quattro gatti, eppure adesso litigano anche tra loro. Parlo delle, che anni fa avevano davvero un peso nella società civile, mentre oggi sono marginali al contesto sociopolitico e in più creano occasioni per litigare. Il casus belli è il documento siglato da Fai, Legambiente e Wwf dal titolo “Paesaggi, 12 proposte per una giusta transizione energetica”. Di fatto, un’apertura a nuove localizzazioni didi energia rinnovabile, con particolare riferimento ad eolico e solare. Documento che si è fatto ampiamente criticare da Italia Nostra e dal Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig). Pro Natura e Lipu non si sono ancora espresse. Comunque, la frattura c’è. Partiamo dal presupposto che ovviamente non si può certo contrastare la transizione energetica, ci mancherebbe. ...