Riccardo Fogli al GF VIP | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la moglie | figli | oggi | malattia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con il Grande Fratello Vip con il reality che vedrà l’ingresso nella casa più spiata d’Italia del cantante ex Pooh. L’artista non è certo nuovo ai reality show considerando la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2019. Stasera però si lancerà in questa nuova avventura al Gf Vip: ripercorriamone dunque la vita professionale e quella privata. La biografia dell’ex cantante dei Poohè un celebre cantante italiano, ex membro dei Pooh come visto. La suada artista inizia nel 1966 con la band Slenders quando viene notato da Valerio Negrini e Mauro Bertoli che lo convincono ad entrare a far parte della storica band italiana dei Pooh. Il noto cantautore e bassista, ...