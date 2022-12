Rettifica foto Claudio Campiti

Leggi su sabinaonline

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Gentili lettori, abbiamo ricevuto molte segnalazioni in merito a unadel sign.da noi pubblicata. Come sito locale siamo stati i primi a segnalare la tragedia, visto che la sua origine e le vicende contro il Consorzio avevano avuto luogo nella zona di nostro interesse, ossia il Reatino. Colleghi, ore più tardi dalla pubblicazione della notizia – la cui, errata, era ormai su tutte le testate nazionali – hanno modificato l’immagine dell’articolo, comunicandoci quella corretta. Porgo le più sentite scuse verso l’uomo che, per via di una svista da parte dell’agenzia dalla quale abbiamo prelevato la(fonte che trovate in fondo all’articolo di ieri), è stato stato erroneamente associato alkiller. Non appena appreso l’errore, abbiamo ...