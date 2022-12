Renegades – Commando d’assalto | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 12 dicembre 2022): trama, cast e streaming su Italia 1 Questa sera, lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 21,20 va in onda su Italia 1. Ildel 2017, diretto Steven Quale, è di genere azione thriller e racconta di un’avvincente missione di una squadra di Navy Seals per recuperare un tesoro nascosto. La pellicola è ispirata aldi guerra del 1970, I guerrieri con Clint Eastwood, Telly Savalas e Donald Sutherland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio Trama Nel 1995, durante la guerra in Bosnia, una squadra di Navy Seals guidata da Matt Barsen viene inviata in una missione di pace a Sarajevo per alcuni compiti speciali, tra i quali individuare e catturare i generali nemici responsabili di ...

Sky Tg24

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 12 Dicembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Campione,d'assalto, Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro, Dei, Hostiles, Il colore viola, The Lobster, Superman, Gli stivali di Babbo Natale, Hearts of Christmas, La Bibbia, Fuga da Reuma Park, ...Il film d'azione scritto e prodotto da Luc Besson racconta di una caccia al tesoro condotta dai Navy Seals nella Bosnia di metà anni '90 Renegades - Commando d'Assalto, trama e cast Renegades - Commando d’Assalto è un film d’azione del 2017 diretto da Steven Quale, scritto e prodotto da Luc Besson. La pellicola è ispirata a I Guerrieri del 1970 con Clint Eastwood e Donald ...Con: Sullivan Stapleton, J.K. Simmons, Ewen Bremner, Sylvia Hoeks, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Dimitri Leonidas, Slavko Sobin, Joshua Henry, Chris Theisinger Trama: Un team di Na ...