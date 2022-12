Regali di Natale gli italiani scelgono la tecnologia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Come affrontano la corsa aidigli? Quali saranno i pacchetti da scartare sotto l’albero? Un sondaggio mostra le nostre abitudini di acquisto nei giorni più magici dell’anno. Glipuntano suidicon la. Come ogni anno ilbussa alle porte e, insieme a lui, la frenesia delle sue attività. Prima tra tutte, la ricerca del regalo perfetto! A questo proposito Kingston Technology, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha condotto un sondaggio per svelare abitudini e desideri degliquando si parla didi. Cosa impacchettiamo sotto l’albero? E cosa desideriamo ricevere....

Agenzia ANSA

La stagione dello shopping è già iniziata da tempo, e ilè ormai alle porte. Che cosa regalare ad un parente o un amico che ha un iPhone Nel nostro ... Qui di seguito vi proponiamo dieci...Da tenere in considerazione se siete alla ricerca di idee perdi2022 beauty . Equilibra, Kit Viso Rosa Ialuronico Anti - Aging. Prezzo: 12,34 su amazon.it I detergenti solidi per il ... Natale 2022 , 10 e + idee regalo di tendenza in tempi di crisi - Lifestyle Il Natale è ormai alle porte e cosa c'è di meglio per immergersi a pieno nello spirito festivo che dedicarsi alle attività natalizie insieme alle persone più care La ricerca del regalo perfetto, l'al ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...