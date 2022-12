Rapinatore in fuga contromano inseguito e preso dai carabinieri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Rapina, resistenza e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, e porto di armi: sono i reati contestati a L. G. 36enne già noto alle forze dell’ordine, originario di Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli. L’uomo è stato bloccato ieri sera intorno alle 23, daidel Nucleo Radiomobile, al termine di un inseguimento scattato dopo avere incrociato una vettura che viaggiava. A bordo di una Punto, è stato tallonato dalla “gazzella” deiper circa un chilometro: alla fine decide di abbandonare l’auto per fuggire a piedi, tra i vicoli. I militari però lo inseguono e lo bloccato con non poche difficoltà. Nell’auto – lasciata al centro della strada – è stato trovato un coltello di 28 centimetri, uno di quelli da cucina. Dai primi accertamenti è emerso che ...

Sky Tg24

Rapina, resistenza e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, e porto di armi: sono i reati contestati a Luigi Gallo, 36enne già noto alle forze dell'ordine, originario di Casoria. Gallo è ...Colluttazione con un passante durante leL'estemporaneovista la mala parata si è dato alla, ma appena uscito dalla bussola è stato affrontato da un altro passante con cui ha ... Casoria, rapinatore in fuga contromano inseguito e preso dai carabinie Rapina, resistenza e violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, e porto di armi: sono i reati contestati a un uomo di 36 anni già noto alle forze dell'ordine, originario di Casoria, comune alle ...Un'auto era stata preparata per la fuga, la seconda è stata rubata per rimediare all'incidente occorso alla prima: entrambi i veicoli utilizzati dalla banda di rapinatori entrata in azione nei giorni ...