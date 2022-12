Raid Israele a Jenin | uccisa una ragazza di 16 anni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unadi 16è morta dopo essere stata colpita alla testa dalle truppe dell’esercito israeliano nella città di, in Cisgiordania. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese. La giovane sarebbe morta mentre si trovava sul tetto della casa di famiglia. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato dopo il ritiro delle forze armate israeliane, riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Nel, le forze di difesa israeliane hanno ferito altri due cittadini e arrestato tre palestinesi, detenuti – ha spiegato l’Idf – perché sospettati di essere coinvolti “in attività terroristiche. Durante l’operazione, diversi sospetti hanno lanciato esplosivi e sparato colpi contro le truppe, che hanno risposto contro uomini armati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

