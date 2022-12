Quasi il 10% della vita marina è a rischio di estinzione

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Gli effetti antropici, dai cambiamenti climatici all’inquinamento, stanno “devastando” laun decimo delle piante e degli animali sottomarini sono a. E’ quanto emerge da un report dell’Unione Internazionale per la ConservazioneNatura. La pubblicazione coincide con il vertice delle Nazioni Unite sulla natura in corso a Montreal, dove si cerca un accordo per arrestare la perdita di habitat. Più di 1.550 delle circa 17.903 piante e animali marini valutati sono adi, secondo l’ultimo elenco che funge da barometrobiodiversità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

...passando quanto più tempo possibile insieme alla moglie Emma Heming e le loro due figlie Mabel (... Come sta Bruce Willis La progressione dell'afasia gli ha toltodel tutto la capacità di ...I sondaggi precedenti alle elezioni riportavano comecerta l'incombenza di una Red Wave, ... veniva ribadito questo malcontento: 7 partecipanti sunon avrebbero accettato una ricandidatura di ... Csel: "Primi 10 Comuni italiani assorbono quasi un quarto gettito nazionale Imu" Potrebbe essere un Natale al buio per gli ucraini, che da quasi 10 mesi vivono sotto le bombe di Vladimir Putin. Un blackout completo in Ucraina è uno scenario "piuttosto… Leggi ...Partito il conto alla rovescia per la semifinale contro la Francia di mercoledì sera. La comunità magrebina di Genova sogna un’altra grande festa nelle piazze ...