Quanto? Il piedino di Eva fa impazzire Giletti | delirio fetish a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) "può chiedere per un piede?". Ha del surreale il dibattito a Non è l'arena, su La7, tra Massimoe la star italiana di Onlyfans Eva Menta. L'avvenente signorina fa soldi a palate pubblicando sul sito per adulti proprie foto eespliciti. Il mercato, se così si può dire, è in fermento e sempre in movimento e le stelline dei contenuti per adulti si adeguano.annusa la dichiarazione a effetto e domanda a Evapotrebbe guadagnare pubblicando la semplice foto di un suo piede. "Ma non lo so, 200 euro", risponde con nonchalance la Menta, come se fosse la cosa più scontata del mondo: "Duecento euro per un piede?", chiede conferma sconvolto, che poi prende la palla al balzo e si rivolge direttamente alla regia di La7: "Giovanni, dammi un po' ...