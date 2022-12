‘Qualità della vita’ | la radiografia che il Sole 24ore fa di Benevento e del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ complessa e articolata, come di consueto, l’analisi che iloffrenelle città capoluogo d’Italia.è risultata nella parte bassagraduatoria globale, fra l’altro prevalentemente occupata da città del Meridione d’Italia, ma come magra consolazione il centro sannita è primo perdiin Campania e con un +4 registrato rispetto alla graduatoria dello scorso anno. Andando nello specifico dei vari indicatori utilizzati dal quotidiano di Confindustria per stilare la graduatoria finale possiamo tirare fuori unadelpartendo dalla sua città capoluogo. Ricchezza e ConsumiSu questo ...