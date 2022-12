Qualità della vita 2022 | Bologna vince | Bolzano e Firenze arrivano sul podio - Podcast | il primato felsineo - Così l’inflazione schiaccia famiglie e aziende

...diffuso dei moduli cartacei e una carenza di personale che finisce per penalizzare ladei ... nel fornire aiuto alla sede di Torino, in deroga al principiocompetenza territoriale", spiega ...... sinceramente, mi ha fatto maggiormente piacere sono gli apprezzamenti ricevuti dalle squadre sia per lapista, sia per l'atmosfera che hanno vissuto con gli eventi paralleli in paese. ...