Qatargate | Tajani | sono garantista | ma i sacchi di contanti in casa non sono un bell’esempio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, i giornalisti interpellano sull’inchiesta Qatar, il ministro degli Esteri Antonio, già presidente dell’Aula di Strasburgo. Il quale va dritto al punto, e nel riassumere vicenda e commento, dichiara: «un, con tutte le forze politiche che vengono coinvolte in vicende anche scabrose, come questa. Purtroppo però, trovare adel vicepresidente del Parlamento Europeo soldi in, non è proprio un»… Poi, rispondendo a chi gli chiede se si attenda che l’indagine condotta dalla magistratura belga per sospetta corruzione di eurodeputati e assistenti parlamentari ad opera del Qatar si allarghi ad altre persone, il ministro aggiunge anche: «Non faccio il magistrato né il poliziotto. Mi auguro ...

