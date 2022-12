Qatargate | Orlando spernacchiato sui social | cancella gli auguri a Visentini E Letta tace

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Diritti, mazzette e figure barbine. Ilè una mannaia suiisti europei e sul Pd. Tanto che i dem sono stati presi da uno strano caso di afasia, a cominciare da Enrico. E quando hanno proferito parola sono stati travolti da insulti e beffe. E’ capitato all’ex ministro del Lavoro, Andrea, esponente della sinistra dem. Su Twitter aveva cinguettato giorni fa: «Lucaè il nuovo leader dell’organizzazione mondiale dei sindacati. Un’ottima notizia per l’Italia e un giusto riconoscimento per un dirigente capace ed autorevole che a livello europeo, in questi anni, ha svolto un lavoro essenziale». Poi lo tsunami. Per cui, quando ha provato a commentare sempre su Twitter lo scandalo europeo in salsa Pd, ha subitoto il vecchio tweet e ne ha ...