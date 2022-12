Qatargate | la Corte | “Si possono consegnare al Belgio moglie e figlia di Panzeri” Perquisite le abitazioni | si indaga sui conti bancari Metsola | “Democrazia europea sotto attacco”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La presidente dell’Eurocamera contro la corruzione: «ma l’Europa non è in vendita. Ci costituiremo parte civile». Mercoledì l’udienza di quattro arrestati

Intanto, le quattro persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta sul, tra le quali la ...d'appello, si possono consegnare a Belgio moglie e figlia Panzeri "Non appaiono sussistere cause ...Le notizie di oggi dalle Capitali ATENE Il '' rimescola le carte in vista delle elezioni ... La vicepresidente Vra Jourová riceve il membro delladei conti europea Laima Liucija ...Alcune perquisizioni sono state eseguite a Milano e Calusco D'Adda, provincia di Bergamo, tra ieri sera e la giornata di oggi, a carico dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri e della sua famiglia da ...Letta tace ma sul web gli rinfacciano gli apprezzamenti al sindacalista poi coinvolto nel caso. Orlando cancella un tweet, Bonino non ricorda. Gli imbarazzi dem sull'euroscandalo ...