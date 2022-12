Qatargate | il separatista fiammingo | «In Belgio corruzione e socialisti sono sinonimi»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) «? Inè un soprannome dei». È lapidario sui risvolti politici del ““ Tom Vandendriessche, eurodeputato del Vlaams Belang, partito della destra fiamminga di orientamento nazionalista eaderente al gruppo Identità e Democrazia. È il motivo per il quale all’Adnkronos si dichiara «nient’affatto sorpreso» che gli eurodeputati belgi Maria Arena e Marc Tarabella siano rimasti la prima sfiorata e il secondo coinvolto nelle indagini condotte dalla magistratura belga per sospettaad opera del Qatar. Naturalmente, a cominciare dalla stampa nostrana, non è mancato chi ha cercato di mettere in risalto la nazionalità degli indagati piuttosto che la loro appartenenza politica. Tom Vandendriessche: «E poi danno lezioni all’Ungheria» Non è un ...