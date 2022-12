Qatargate Borrell e von Der Leyen | Vicenda preoccupante | accuse gravissime La giustizia belga convalida gli arresti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'accusa è quella di partecipazione a organizzazioni criminali, riciclaggio e corruzione. Atene congela i beni della vicepresidente del Parlamento europeo Eva kaili. Oggi a Strasburgo si riunisce la Plenaria dell'Europarlamento in un clima incandescente

Dopo il capo della diplomazia Ue Josep, anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è detta preoccupata per ile ha dichiarato che le accuse di corruzione contro un vicepresidente del Parlamento europeo ...... il cosiddetto '', paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio, nei confronti di eurodeputati., al suo arrivo al Consiglio degli Affari esteri dell'Ue a Bruxelles ha precisato ...Bruxelles, 12 dic. (askanews) - Dopo il capo della diplomazia Ue Josep Borrell, anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è ...Bruxelles, 12 dic. (askanews) - L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, si è detto "molto, molto preoccupato" per quello ...