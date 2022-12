Qatargate | Atene congela tutti i beni di Eva Kaili Von der Leyen | sospetti di corruzione “molto gravi”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'Autorità greca antiriciclaggio ha annunciato questa mattina che congeleràdella vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva, arrestata a Bruxelles per il suo presunto coinvolgimento in un clamoroso scandalo dilegato al Qatar. Il provvedimento nei confronti di, espulsa dal partito socialista greco Pasok-Kinal a seguito della vicenda, riguarda "conti bancari, casseforti, aziende e ogni altro bene finanziario", secondo il presidente dell'antiriciclaggio, Haralambos Vurliotis, citato da un membro della stessa organizzazione. Gli istituti bancari greci e i servizi statali competenti sono già stati informati della misura dall'Autorità antiriciclaggio, secondo questo membro di questa istituzione. Ilmento deicolpisce ...

Le notizie di oggi dalle Capitali Il '' rimescola le carte in vista delle elezioni greche. Un'indagine delle autorità belghe sulla presunta corruzione tra il Qatar e i membri del ... ha provocato un terremoto politico ad in vista delle cruciali elezioni del prossimo anno. ... Soprannominato '', lo scandalo è scoppiato nel contesto di un altro, una serie di ... La giustizia belga ha convalidato quattro arresti nell'inchiesta sulle sospette tangenti all'Europarlamento, quelli della vicepresidente Kaili (a cui Atene ha "congelato" tutti i beni), del suo compag ...